Fabelachtige vrije trap Messi bekroond

De 32-jarige Argentijn schilderde in de halve eindstrijd tegen The Reds de bal op fantastische wijze in de bovenhoek. Vanaf een meter of 25 liet Messi doelman Ederson kansloos. Op de website van de UEFA kozen voetballiefhebbers massaal voor de treffer.

De Zuid-Amerikaan troefde de goals af van Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Ivan Rakitic, Leroy Sané, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Philippe Coutinho en Luis Suarez.

Barcelona zegevierde met 3-0, maar uiteindelijk bleek de goal van Messi zonder waarde. Een week later op Anfield ging het namelijk mis voor de Catalanen. Onder meer dankzij twee doelpunten van Georginio Wijnaldum vloog Barcelona er alsnog uit: 4-0.

Bekijk hieronder de treffer van Messi: