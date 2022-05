Premium Het beste van De Telegraaf

Coach Lucassen: ’Zeker een soort van zorgwekkend’ Van de Zandschulp staat voor raadsel: ‘Ik had ineens moeite met ademhalen’

Door Willem Held

MÜNCHEN - Acute ademhalingsproblemen veroorzaakten de opgave van Botic van de Zandschulp in de openingsset van zijn eerste ATP-finale. Dat vertelt de inmiddels wat opgeknapte Nederlandse tennisser in het clubhuis op het terrein van de BMW Open in München. ,,Ik heb dit vier of vijf jaar geleden al een keer eerder gehad en dacht dat ik er eigenlijk vanaf was. Blijkbaar dus niet.’’