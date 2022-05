Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is bizar hoe snel het is gegaan’ Italiaanse droom Kasius: van Volendamse dijk naar Stadio Olimpico in Rome

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Denso Kasius (l.) vecht bij zijn Serie A-basisdebuut voor Bologna een gevecht uit met AS Roma-speler Felix Afena-Gyan. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Denso Kasius begon het seizoen nog in het shirt van FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie, maar stond zondagavond in de basis bij het bezoek van Bologna aan het kolossale Stadio Olimpico van AS Roma. De 19-jarige Delftenaar, in januari door Bologna overgenomen van FC Utrecht, dat hem verhuurd had aan FC Volendam, stond daarmee voor het eerst in de basis in de Serie A, nadat hij eerder al vijfmaal was ingevallen.