Newcastle United staat voor dubieuze overname

Newcastle United is nu nog in handen van Mike Ashley, die de club in 2007 voor 150 miljoen euro overnam. De ondernemer, rijk geworden met de verkoop van sportkleding, is niet populair bij de achterban van zijn club die allang niet meer meestrijdt om de prijzen. Newcastle United degradeerde de afgelopen tien jaar tweemaal uit de Premier League.

In Engeland is lang niet iedereen positief over de mogelijke overname. Mohammad bin Salman is namelijk de voorzitter van het investeringsfonds PIF. De steenrijke kroonprins van Saudi-Arabië wordt door de Amerikaanse inlichtingsdienst CIA verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije.

Het is onduidelijk wat voor plannen Mohammad bin Salman met Newcastle United heeft. Hij is nog rijker dan Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, de eigenaar van Manchester City uit Abu Dhabi.