Malen draagt met achtste treffer in tien duels bij aan ruime zege Borussia Dortmund

Donyell Malen nam de 3-0 van Borussia Dortmund voor zijn rekening. Ⓒ ANP/HH

Borussia Dortmund houdt de druk erop bij koploper Bayern München door een 6-0 zege op VfL Wolfsburg. Oranje-international Donyell Malen onderstreepte zijn bloedvorm met een treffer in de 38ste minuut. Het was voor de geboren Wieringer alweer zijn achtste goal in tien wedstrijden.