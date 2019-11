Bijzonder Bundesliga-record voor Lewandowski

De Poolse spits van Bayern München heeft als eerste speler elf duels op rij doel getroffen in de hoogste voetbalklasse van Duitsland.

Lewandowski opende de score tegen Borussia Dortmund. Het was alweer zijn vijftiende competitietreffer van dit seizen. Hij evenaarde ook een record van Gerd Müller, die in de eerste elf duels van het seizoen 1968/1969 eveneens vijftien keer scoorde.

Lewandowski scoorde in alle duels in de Bundesliga tot zover. De Pool scoorde ook in alle Champions League-duels van dit seizoen.