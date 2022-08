Van Rijthoven overleeft 7(!) matchpoints en zorgt voor wonder op US Open

De eerste set ging gelijk op, maar de Wimbledon-sensatie uit Nederland keek in de achtste game tegen twee breekpunten aan. De eerste wist hij nog weg te werken, maar de tweede was raak. Een vervelend moment, want het werd direct 5-3 en Zhang kon meteen serveren voor setwinst. Van Rijthoven leek de rug te rechten, want ook hij kreeg breekpunten.

Hij wist ze echter niet te benutten en bij het eerste setpunt voor de Chinees was het raak: 6-3 en dus toch wel verrassend de eerste set naar Zhang. Ook de vijfde game in set 2 verliep niet naar Nederlandse wens. Weer werd Van Rijthoven gebroken: 2-3. Gelukkig brak de in Roosendaal geboren tennisser zijn opponent wel terug vlak daarna: 4-4.

Van Rijthoven slaat sensor uit net:

Beelden: Discovery+

Subliem dropshot

De set ging naar een tiebreak. Bij 3-2 voor Van Rijthoven sloeg de Chinees een subliem dropshot. Een duim van de Nederlander kreeg hij. Maar het brak ook een beetje het geloof in het winnen van deze set, die met 7-4 in de tiebreak naar Zhang ging.

De derde set had weer eenzelfde verloop. De eerste paar games gingen op service en bij de stand van 2-3 kreeg Van Rjthoven het moeilijk op zijn eigen service. Weer breakkansen voor Zhang, maar nu werkte de Roosendaler ze weg. Bij 4-5 moest hij wel serveren om in de wedstrijd te blijven. Ook bij 5-6 en 15-30 moest hij alle zeilen bijzetten. Bij 30-40 ging het mis: matchpoint. Die wist Van Rijthoven weg te werken, maar er kwam er nog één en ook die haalde hij van het scorebord af, al scheelde het weinig.

Regen aan matchpoints

Het leek uitstel van executie, want wedstrijdpunt nummer 3 kwam eraan en werd ook weggewerkt. De Nederlandse tennisser wist het toch nog te rekken tot de tiebreak. De minibreak had de Chinees direct al te pakken. Zhang kwam al rap op 5-1 en dat was simpelweg terecht te noemen. Maar drie prachtige punten brachten hem terug naar 5-4 én twee eigen servicebeurten. Er volgde echter weer een afzwaaier: 6-4 in de tiebreak. Weer twee matchpunten tegen. De tweede was op de service van de Chinees zelf, maar die ging niet binnen de lijnen: 6-6. Inmiddels dus al vijf wedstrijdpunten weggewerkt.

Zhang knalde er een ace achteraan, maar Van Rijthoven ook: 7-7. Een pijnlijke dubbele fout maakte het 7-8 en dus, jawel, weer een wedstrijdpunt. Op eigen service, maar weer verknalde hij ’m. De Chinees leek bevangen door spanning, want een dubbele fout gaf Van Rijthoven ineens een setpoint op eigen service. Maar ook hij miste deze: 9-9. Op 10-9 - dus zeven matchpoints later - was het zowaar raak: 2-1 in sets, nog wel voor de qualifier.

Verzet gebroken

De escape deed Van Rijthoven zichtbaar goed, want de vierde set (die hij eigenlijk niet meer leek te krijgen) was hij helemaal on fire. Via een uitstekende score van 6-1 trok hij de stand in de wedstrijd weer helemaal gelijk: 2-2.

Ook in set 5 trok Van Rijthoven direct door: het verzet van de Chinees leek gebroken. Hij brak Zhang en had zelfs kansen op een dubbele break, maar pakte die niet. Bij 4-3 kreeg Zhang ineens sinds hele lange tijd breekkansen. Gelukkig werkte hij deze wel allemaal weg. Bij 5-4 mocht hij serveren voor de wedstrijd. Die kans liet hij niet glippen: 6-4 en game, set and match.

Titelhouder Medvedev start goed

Titelhouder Daniil Medvedev is met een overtuigende overwinning begonnen aan de US Open. De Rus stond tegen de Amerikaan Stefan Kozlov, de nummer 111 van de wereld, slechts zes games af: 6-2 6-4 6-0. Na 2 uur en 1 minuut maakte Medvedev het af met een sterke service-volley-actie. Hij sloeg liefst veertig winners. In totaal plaatste hij acht servicebreaks. Hij stond wel twee keer zijn eigen opslaggame af.

De 26-jarige Medvedev is als eerste geplaatst in New York. Vorig jaar pakte hij op Flushing Meadows zijn eerste grandslamtitel. Dit jaar haalde hij de finale op de Australian Open en de vierde ronde op Roland Garros. Op Wimbledon was hij niet welkom, omdat alle Russische en Wit-Russische tennissers werden geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne. De als zestiende geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut werd in de openingsronde uitgeschakeld. Hij verloor met 6-4 6-4 6-4 van de Amerikaan Jeffrey John Wolf, de mondiale nummer 87.