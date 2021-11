Red Bull-teambaas Christian Horner teleurgesteld in uitspraken Toto Wolff

Wolff stelde tegenover de Daily Mail dat, wanneer het kampioenschap wordt beslist tijdens de laatste race in Abu Dhabi, hij veronderstelde dat de WK-leider van dat moment zou proberen om de ander uit te schakelen. Zoals in het verleden bijvoorbeeld ook gebeurde tijdens de rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost.

,,Ik ben teleurgesteld in die uitspraken”, stelt Red Bull-teambaas Horner. ,,We willen een fair gevecht. Elke coureur wil winnen op de baan. Ik denk dat er al genoeg touchés zijn geweest. In Austin hebben we onlangs een geweldig gevecht gezien tussen beide coureurs. Als dat nog een keer gebeurt, is de Formule 1 de grote winnaar. Niemand wil dat het kampioenschap wordt beslist in het grind.”

Bekijk ook: Max Verstappen vlak achter Mercedes in eerste training Mexico

Ook Hamilton heeft al meerdere malen aangegeven dat hij niet wil winnen op die manier. In een interview met De Telegraaf zei de zevenvoudig wereldkampioen eind september: ,,Ook als het betekent dat ik dan geen wereldkampioen word. Dan behoud ik tenminste mijn waardigheid. Ik wil op de juiste manier winnen.”