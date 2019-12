Ook Ljungberg kan niet winnen met Arsenal

In alle competities waarin Arsenal uitkomt heeft het nu al negen duels niet meer gewonnen.

Die serie slechte resultaten kostte de Spaanse coach Unai Emery vorige week zijn baan. Ljungberg kwam bij zijn eerste duel als coach niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij Norwich. Op eigen veld tegen Brighton ging het donderdag helemaal mis.

Met Davy Pröpper als een van de aanjagers was Brighton voor rust zelfs de betere ploeg in Londen. Adam Webster beloonde dat overwicht tien minuten voor rust met een doelpunt: 0-1. Arsenal begon sterk aan de tweede helft. De Fransman Alexandre Lacazette zorgde met het hoofd voor de gelijkmaker. David Luiz leek de thuisploeg zelfs aan een voorsprong te helpen, maar de Braziliaan scoorde overduidelijk in buitenspelpositie. De winnende treffer viel aan de andere kant. Neal Maupay kopte 10 minuten voor tijd raak, waarmee hij Brighton naar de dertiende plaats hielp in de Premier League, slechts één punt achter Arsenal.

Newcastle en Willems

Sheffield United had donderdag in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United meestal de bal en veruit de meeste kansen. Maar de winst was voor de bezoekers uit Newcastle bij wie Jetro Willems een basisplaats had: 0-2.

Allan Saint-Maximin was na een kwartier met een rake kopbal verantwoordelijk voor de openingstreffer. Daarna werd er voornamelijk gevoetbald richting het doel van Martin Dubravka, de uitblinkende doelman van Newcastle. Sheffield kreeg kansen genoeg om de gelijkmaker te maken, maar de defensie van de thuisploeg ging in de 70e minuut in de fout toen Andy Carroll de bal met het hoofd verlengde op Jonjo Shelvey. Verdediging en doelman Dean Henderson gingen uit van buitenspel en reageerden amper op de doorgebroken aanvoerder die de counter beheerst afrondde. De VAR toonde aan dat het een geldig doelpunt was, mede waardoor Newcastle in de Premier League met 19 punten uit vijftien duels op gelijke hoogte kwam met Sheffield.