Superieure Van der Poel wint dag na val eerste cross mét Van Aert

Vooraf werd er enorm uitgekeken naar de wereldbeker in Antwerpen. Door de rentree van Wout van Aert stonden hij, Van der Poel en Tom Pidcock voor het eerst dit seizoen samen aan de start van een veldrit. Alleen van een echte strijd tussen de grote drie was geen moment sprake. Pidcock kende een slechte start en de wereldkampioen kwam nooit meer terug vooraan in de wedstrijd.

Van Aert dicteerde in de eerste ronde, maar daarna trok Van Der Poel door en liet hij Van Aert en de Nederlands kampioen Lars van der Haar - die uiteindelijk vijfde werd - achter zich. Van der Poel was zaterdag in Boom nog hard gevallen op zijn linkerkant, maar daar leek hij weinig last van te hebben.

Al snel was zijn marge op Van Aert een seconde of twintig, maar de Belg gaf zich niet gewonnen. Met een knappe inspanning aan het eind van de derde ronde bracht hij het gat in korte tijd terug tot twaalf tellen. Van der Poel reageerde daarop sterk en reed de snelste ronde van de wedstrijd.

Bij Van Aert werd het naar het einde van de wedstrijd ook stilaan duidelijk dat hij de vermoeidheid van zijn eerste cross begon te voelen. In de een na laatste ronde ging hij nog onderuit bij de balken. De coureur van Jumbo-Visma kon zijn weg snel vervolgen en werd zodoende tweede achter de oppermachtige Van der Poel.

Van Empel klasse apart

Fem van Empel heeft voor de vijfde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd in het veldrijden op haar naam geschreven. Ze was een klasse apart in de Scheldecross in Antwerpen.

De 20-jarige Van Empel won de eerste vier crosses van het wereldbekerseizoen, maar bij de afgelopen drie crossen in het wereldbekercircuit moest ze de winst aan een landgenote laten. In Hulst en Overijse ging de zege naar Puck Pieterse, in Hilvarenbeek was Shirin van Anrooij de beste.

Op ruime achterstand van Van Empel - 34 seconden - werd Pieterse tweede, de derde plek was voor Van Anrooij. Denise Betsema werd vierde in Antwerpen.

Fem van Empel. Ⓒ ANP/HH

Pieterse (20) begon goed aan de race, maar moest Van Empel - de leidster in het klassement - na een iets te enthousiaste start („In het tweede deel was ik vermoeid”) en een matig gereden zandpassage al snel laten gaan. Van Empel reed de laatste rondes onbedreigd naar de zege, waardoor het geen moment spannend was aan de Schelde.

„Ik zei vooraf al dat november een trainingsmaand zou worden. Het is nu december, dus ik ben blij dat ik weer terug ben”, zei Van Empel, die het verschil maakte in het tweede deel van de race. „In het begin had ik heel koude handen en daardoor was het schakelen wat lastiger. In het tweede deel heb ik mijn eigen race gereden en was ik een stuk geconcentreerder.”

Volgende week zondag staat er in Dublin een wereldbekerwedstrijd op het programma.