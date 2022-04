Primeur voor Ruud met finaleplaats in Miami

Ruud is als zesde geplaatst in Miami. Hij bereikte de halve finale door de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev te verslaan. In de partij tegen Cerundolo, de nummer 103 van de wereldranglijst, had Ruud twee breaks, een meer dan zijn tegenstander in de eerste set, goed voor 6-4.

In de tweede set won de Noorse nummer 8 van de wereldranglijst bij 1-2 de opslagbeurt van zijn tegenstander. Hij pakte vervolgens ook de drie games daarna. Na 1 uur en 34 minuten had hij de zege binnen.