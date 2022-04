Primeur voor Ruud met finaleplaats in Miami: ’Betekent veel voor me’

Ruud is als zesde geplaatst in Miami. Hij bereikte de halve finale door de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev te verslaan. In de partij tegen Cerundolo, de nummer 103 van de wereldranglijst, had Ruud twee breaks, een meer dan zijn tegenstander in de eerste set, goed voor 6-4. In de tweede set won de Noorse nummer 8 van de wereldranglijst bij 1-2 de opslagbeurt van zijn tegenstander. Hij pakte vervolgens ook de drie games daarna. Na 1 uur en 34 minuten had hij de zege binnen.

„Dit betekent heel veel voor me”, reageerde Ruud na zijn zege. „Het bereiken van een mastersfinale was echt een doel van mij. We zullen in de toekomst nog veel meer van Francisco zien, maar mijn opslag sleepte me in deze wedstrijd erdoorheen. De omstandigheden waren heel zwaar, maar ik ben blij dat ik de finale heb gehaald.”

De Noorse tennisser neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de 18-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz en titelverdediger Hubert Hurkacz uit Polen.