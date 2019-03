Deze Nederlanders komen zaterdag in actie op de Winterspelen

Het deelnemersveld bij de mannen en vrouwen bestaat uit 24 schaatsers, die eerst in de halve finales uitkomen. Van de twaalf rijders per race gaan er acht door naar de eindstrijd, die zoals alle wedstrijden op de massastart over zestien ronden wordt afgewerkt.

Ook bij het snowboarden is er nog Nederlandse inbreng. Michelle Dekker gaat in de Nederlandse nacht een poging wagen om door te dringen tot de finale. Zij behoort niet tot de favorieten.

01.00 uur Snowboarden

Kwalificaties parallelreuzenslalom, met Michelle Dekker. De finale wordt om 06.28 uur afgewerkt.

12.00 uur Schaatsen

Halve finales massastart vrouwen, met Irene Schouten en Annouk van der Weijden

12.45 uur Schaatsen

Halve finales massastart mannen, met Sven Kramer en Koen Verweij

13.30 uur Schaatsen

Finale massastart vrouwen, met mogelijk Irene Schouten en Annouk van der Weijden

14.00 uur Schaatsen

Finale massastart mannen, met mogelijk Sven Kramer en Koen Verweij

