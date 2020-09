’Transfer Memphis Depay naar Barcelona stap dichterbij’

Volgens het Spaanse AS verkoopt de Spaanse club de komende dagen Dembélé aan Manchester United, voor een bedrag tussen de 50 en 60 miljoen euro. FC Barcelona zou zo de weg voor Depay vrijmaken.

De nieuwe trainer Ronald Koeman van Barcelona is al jaren gecharmeerd van de 26-jarige Depay. Hij probeerde hem in het verleden vergeefs naar Southampton en Everton te halen. Depay was de afgelopen jaren de gevaarlijkste aanvaller van Oranje onder bondscoach Koeman.

Ook Barcelona is zwaar geraakt door het coronavirus en moet eerst spelers verkopen voordat het aan versterkingen kan denken. Sergino Dest tekent deze week bij Barcelona. De rechtsback van Ajax kwam in beeld na het vertrek van Nélson Semedo.

De transfermarkt is tot 6 oktober geopend.