Judd Trump pakt jackpot en schrijft snookerhistorie

Hij wist de finale met 4-3 te winnen van zijn landgenoot Kyren Wilson en pakte naast de eerste prijs van 50.000 Engelse ponden ook nog de bonus van de Europese tour (vier in Europa gespeelde toernooien)van 150.000 pond en bovendien 5.000 pond voor de hoogste serie van het toernooi. Trump gaat naar huis met een bedrag van ruim 227.000 euro.

De nummer 1 van de wereldranglijst heeft in Gibraltar, waar vanwege de virusproblemen zonder publiek werd gespeeld, ook historie geschreven door als eerste speler in de snookergeschiedenis zes rankingtoernooien in één seizoen te winnen. Dat is zelfs de grote Ronnie O’Sullivan en de Schot Stephen Hendry nooit gelukt.

De in Engeland wonende Australiër Neil Robertson zal de virusuitbraak nog lang heugen, want hij had uit angst voor een besmetting afgezegd voor Gibraltar, terwijl hij als nummer 1 stond genoteerd op de ranglijst van de Europese tour.