Dwight Lodeweges zet de Oranje-deur open voor Arjen Robben

Robben zette op 10 oktober 2017, na de interland tegen Zweden, als wereldster van Bayern München bewust een punt achter zijn interlandcarrière. Maar mocht de 96-voudig international het nog willen en ertoe in staat zijn, dan is een rol in de toekomst niet uitgesloten. „Alles valt of staat met prestaties en hij zal het dan ook moeten verdienen”, zegt Lodeweges, die met Oranje als rechterhand van Ronald Koeman kwalificatie voor het EK 2021 bewerkstelligde. „We hebben een vrij vaste groep gehad waarmee we EK-kwalificatie hebben afgedwongen. Dat EK is nu uitgesteld. Vervolgens hebben we tegen elkaar gezegd weer met een frisse blik naar eenieder te zullen kijken. Dat geldt nu dus ook voor Arjen Robben.”

Joker?

Want in een jaar kan veel gebeuren en wellicht is Robben tot een rol als joker in staat op het EK. „Wie weet wat hij, eventueel vanaf de bank, nog zou kunnen betekenen?”, aldus Lodeweges. „Je bent nooit te jong, maar misschien ook nooit te oud om waarde voor een elftal te hebben. Maar laten we vooral ook even afwachten hoe Arjen er zelf over denkt.”