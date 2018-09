Antidopingbureaus vrezen geheime deal

Rusland is als natie geschorst voor de Winterspelen in Pyeongchang vanwege een staatsgestuurd dopingschandaal. Wel mochten 168 Russische sporters onder neutrale vlag meedoen, omdat zij een aantoonbaar dopingvrij verleden hadden. Het IOC laat zaterdag weten of de Russen bij de sluitingsceremonie weer met hun eigen vlag het stadion mogen binnenwandelen.

Het iNADO, waarvan ook de Nederlandse Dopingautoriteit lid is, heeft echter vernomen dat het IOC zaterdag ook zal besluiten de dopingschorsing van Rusland op te heffen. Daar zou al een afspraak over zijn gemaakt. ,,Een ieder van u kan uw steun of weerstand betuigen aan zo'n geheime deal. Ieder van jullie kan aangeven dat de erkenning van Rusland het naleven van de basiswaarden van de sport vereist en niet kan worden gekocht'', aldus de open brief aan de IOC-leden.