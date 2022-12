Premium Het beste van De Telegraaf

Later zorgde Argentijnse ster juist voor open mond met sinaasappel Peters was niet direct onder de indruk van Maradona: ’Het was net een rolmops’

Door Jeroen Kapteijns

Johan Neeskens probeert Diego Maradona af te stoppen tijdens Nederland-Argentinië in 1979. Ⓒ Getty Images

DOHA - Oranje speelde vijf keer eerder op een WK tegen Argentinië en vier keer vriendschappelijk, maar éénmaal voelde dat helemaal niet zo vriendschappelijk. In 1979 troffen beide landen elkaar in het Zwitserse Bern ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de FIFA in een revanchewedstrijd voor de het jaar ervoor door Nederland van Argentinië verloren WK-finale.