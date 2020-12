Bloedeloze derby tussen Manchester United en City: 0-0

Bij United bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank, terwijl bij City Nathan Aké niet tot de selectie behoorde.

Hoogtepunten waren spaarzaam op Old Trafford. Kort na rust kreeg United een penalty toegekend, maar de beslissing werd teruggedraaid omdat bleek dat Marcus Rashford enkele centimeters buitenspel stond.

Door het doelpuntloze gelijkspel blijven beide clubs uit Manchester in de subtop hangen. United heeft na elf duels 20 punten, City een punt minder. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2013-2014 dat City na elf duels niet minimaal 20 punten heeft verzameld. Destijds was Manuel Pellegrini de trainer.

Voor City is het al de zesde wedstrijd die geen zege oplevert, United heeft al in vijf duels in de Premier League puntenverlies geleden.

