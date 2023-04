Veel kansen, maar geen doelpunten bij Excelsior - FC Twente

Ricky van Wolfswinkel van FC Twente met Redouan El Yaakoubi van Excelsior (rechts) Ⓒ ANP/HH

Excelsior heeft in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie een punt gepakt tegen FC Twente. In een vermakelijk duel vol kansen werd niet gescoord in Rotterdam: 0-0. FC Twente staat met 48 punten op de vijfde plaats, Excelsior neemt met 24 punten de vijftiende plek in en bivakkeert daardoor net boven de degradatiezone.