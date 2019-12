Feyenoord op zijn hoede voor Cambuur

Coach Dick Advocaat gaf een dag voor de ontmoeting in Friesland aan niemand te sparen tegen de koploper uit de eerste divisie.

„De beker is de kortste weg naar Europees voetbal en daarom neem ik dit toernooi uiterst serieus”, aldus Advocaat. „Gemakkelijk zal het niet worden in Leeuwarden. Zij doen het heel goed in de Keuken Kampioen Divisie en staan niet voor niets bovenaan. Het gaat echt een strijd worden.”

Rick Karsdorp, Edgar Ié, Sven van Beek en Ridgeciano Haps ontbreken nog bij Feyenoord wegens blessures.