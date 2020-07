PSV onderneemt actie na coronageval bij oefenpartner

Dit omdat de tegenstander van Jong PSV, tweededivisionist Excelsior Maassluis, niet getest is. PSV Vrouwen, dat in actie zou komen tegen AA Gent, is zelf niet getest. De selectie van Roger Schmidt speelde vanwege de coronabesmetting bij UNA een onderling duel van 45 minuten (1-1).

PSV besloot zowel zijn eerste elftal áls tegenstander UNA te willen testen, omdat de club zijn protocol in coronatijd wilde uitproberen. De KNVB reikte vervolgens een bedrijf aan dat beide teams voor het duel van vrijdagavond zou kunnen testen. Dat bedrijf zou op donderdagavond tests afnemen bij UNA, maar zij konden dit niet waarmaken. Uiteindelijk maakten acht spelers van UNA die avond wel de gang naar De Herdgang om getest te worden.

Omdat het officieel niet verplicht was te testen, werd dit nog voor lief genomen. Vooral omdat uit overleg tussen de medische staf van PSV en UNA bleek, dat alle spelers en stafleden klachtenvrij waren. Maar tussen de acht geteste personen, zat er één met twijfelachtige waarden. Deze moest nogmaals worden getest en kreeg op de weg naar De Herdgang pas te horen dat hij inderdaad drager van het coronavirus was. Omdat hij in contact met zijn ploeggenoten stond, werd het duel afgelast.

Het eerste oefenduel van PSV, heeft in één klap duidelijk gemaakt dat níét testen het risico op besmetting en dus de verspreiding van het coronavirus verhoogt. PSV wil vanaf nu alleen het zekere voor het onzekere nemen en zal alleen spelen wanneer beide teams negatief testen op het virus.