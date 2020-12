Manchester City vreest voor superbesmetting met gemuteerd virus

De Carabao Cup is de minst geliefde competitie in Engeland. Dat is al jaren zo, maar nu net iets meer. De nieuwe naam van de League Cup, genoemd naar een sponsorend energiedrankje, is een bekercompetitie te veel in een seizoen dat onder spanning staat door het coronavirus. En tot overmaat van ramp zou een wedstrijd in die Carabao Cup de aanleiding gegeven hebben tot verspreiding van het virus bij Manchester City.

Gabriel Jesus en Kyle Walker waren op kerstdag de eerste positieve gevallen, samen met twee stafleden. Het viertal ging tien dagen in zelfisolatie en ontbrak in de wedstrijd op Boxing Day tegen Newcastle United. Maar dinsdag bleken minstens drie andere spelers besmet. Na een crisisvergadering besliste de Premier League de wedstrijd van dinsdag tegen Everton af te gelasten. Dat gebeurde vijf uur voor de aftrap. De coronabesmettingen komen op het slechtst mogelijke moment voor City. Net nu er elke twee tot drie dagen een wedstrijd wordt gespeeld.

Superbesmetting gemuteerd virus

Manchester City wil de naam en het aantal van de nieuwe besmette gevallen niet vrijgeven. De schrik zit er flink in bij City, omdat de vrees bestaat dat er sprake is van een superbesmetting.

Jesus en Walker zouden besmet zijn geraakt met de superbesmettelijke VUI-202012/01-variant van het virus, de gemuteerde versie die in de regio Londen de ronde doet. Het duo zou aan het virus zijn blootgesteld tijdens de verplaatsing naar Arsenal in de Carabao Cup vorige week. Omdat er al strenge coronamaatregelen van toepassing waren, had City zijn verblijf in Londen tot een minimum beperkt. Maar in de korte tijd dat de ploeg in een hotel verbleef zou het virus toch hebben toegeslagen.

(Te) zwaar seizoen

Om alle risico’s uit te sluiten staan er woensdag (vandaag, red) al nieuwe testen bij City op het programma. De uitslag zou dezelfde dagbekend moeten zijn. Tot dan is het trainingcentrum gesloten. Zondag staat de volgende wedstrijd al op het programma, een uitwedstrijd bij Chelsea. Omdat die wedstrijd ook in Londen plaatsvindt, is de kans groot dat ook die wedstrijd wordt uitgesteld.

En dus rijst de vraag hoe zwaar het seizoen van Nathan Aké en co. zal lijden onder de huidige besmettingen. Volgende week woensdag is er een Manchester Derby in de Carabao Cup. Tot en met 17 januari staan er vijf wedstrijden op het programma. En dat gaat zo maar door, tot het EK in juni.

In de Premier League staat het City van Pep Guardiola al zes punten achter op het Liverpool van Jürgen Klopp. De vrees bestaat dat City die kloof niet meer gedicht krijgt. Zeker als spelers ook echt zwaar ziek zouden worden. Ilkay Gündogan raakte in het begin van het seizoen besmet en had nog tot lang na zijn ziekte met gezondheidsklachten af te rekenen.

