Oranje-vrouwen topfavoriet op EK

Alle ogen zullen gericht zijn op de Nederlandse ploeg met daarin regerend Europees kampioene Amy Pieters en wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Anna van der Breggen, die maandag de Europese titel in het tijdrijden veroverde en twee dagen eerder de Nederlandse titel op de weg, was de eerste Europees kampioene in 2016. Marianne Vos won de titel een jaar later.

Met verder Lorena Wiebes, Demi Vollering, Chantal Blaak en Ellen van Dijk heeft de Nederlandse ploeg een ijzersterk blok. De concurrentie zal vooral komen van de Italiaanse rijdsters die in 2018 met Marta Bastianelli Nederland van de titel af wisten te houden en van de Britse Elizabeth Deignan die dinsdag in dezelfde streek de GP de Plouay won.