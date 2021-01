Pim Ronhaar pakt wereldtitel veldrijden voor beloften

De 19-jarige renner uit Hellendoorn reed vanaf de derde van in totaal zes ronden, deels over het strand, alleen voorop. Op 8 seconden eindigde landgenoot en titelverdediger Ryan Kamp als tweede. Het brons was voor de Belg Timo Kielich.

Ronhaar was in het seizoen 2018-2019 al Europees en Nederlands kampioen bij de junioren. Het is zijn tweede jaar bij de mannen onder 23 jaar. „Ik kon op het strand en de loopstroken het tempo erin houden, ook al was het lastig om de looplijnen te vinden in het zand. Ik denk dat ik de goede tactiek heb gevonden door steeds op tijd af te stappen”, zo keek de kampioen terug.

Uiteindelijk drong het in de finale tot hem door dat hij wereldkampioen ging worden. „Pas in de laatste ronde geloofde ik dat de titel binnen was. Mooi dat Ryan nog tweede kon worden.” De twee veldrijders zijn ploeggenoten bij het Belgische Pauwels Sauzen - Bingoal. Twee andere Nederlanders reden zich ook in de top 10: Mees Hendrikx (zesde) en Tim van Dijke (tiende).

Ronhaar vertelde zich nog zeker twee, drie jaar te willen richten op het crossen. „Misschien dat ik daarna de keuze maak om een seizoen volledig voor de weg te gaan.”

Later op de dag strijden de elitevrouwen om de titel. Ook hier is de titelverdedigster een Nederlandse: Ceylin del Carmen Alvarado.