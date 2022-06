Wimbledon: Griekspoor verliest in dubbelspel, Van de Zandschulp vrijdag door

Tennis

Sterke Van de Zandschulp stoomt na valse start door op Wimbledon

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn tennisloopbaan de derde ronde op Wimbledon bereikt. De Nederlander moest even in de wedstrijd komen, maar daarna had hij zijn ritme te pakken en won hij in vier sets van de Fin Emil Ruusuvuori: 3-6, 6-1, 6-4 en 6-4.