Teun Koopmeiners maakt indruk in Italië: ’Voorbestemd om leider te worden’

„Hij is een jonge speler, maar met een geweldige persoonlijkheid. Hij is in zijn eerste weken al enorm gegroeid.” De coach van Atalanta Bergamo verwacht in de toekomst een grote rol voor Koopmeiners bij de Italiaanse club „Hij is voorbestemd om samen met de andere aanvoerders van dit team een toekomstige Atalanta-leider te worden.”

Kansen tegen United

Gasperini ziet dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United kansen. De coach baseert dat vooral op de wisselvalligheid van de Engelse topclub. „Manchester lijkt een team in opbouw te zijn dat nog een en ander kan verbeteren. Ze gaan misschien van een nederlaag naar een indrukwekkende overwinning, maar ze hebben een aanzienlijk potentieel”, aldus Gasperini.

Atalanta ontmoette de voorbije seizoenen Manchester City en Liverpool in de Champions League. Die clubs waren duidelijk te sterk. Gasperini: „We stonden tegenover City en Liverpool toen ze in een goede periode zaten. Dat waren gevestigde teams die al een tijdje goed georganiseerd waren en al langere tijd hun speelstijl hanteerden.”

Atalanta was twee weken terug al dicht bij een resultaat tegen Manchester United. De Italianen, met onder anderen Oranje-internationals Koopmeiners en Marten de Roon, leidden bij rust met 2-0, maar verloren met 3-2. „Morgen wordt een heel andere wedstrijd dan onze eerste ontmoeting”, zei Gasperini.