’Dit soort dingen gebeurt, ik ben in shock’

Tony Martin rijdt Team Ineos-renner Luke Rowe van de weg. Ⓒ Eurosport

GAP - Angstig werd er bij Jumbo-Visma gewacht op het verdict van de jury. In de aanloop naar de Col de la Sentinelle, op een kleine vijftien kilometer van finishplaats Gap, werden de messen aan de frontlinie geslepen. Tony Martin (Jumbo) en Luke Rowe (Team Ineos) waanden zich gladiatoren in een amfitheater. Door de verzengende hitte (38 graden) steeg de adrenaline in hun lichaam naar het kookpunt, beiden moesten hun gedrag met uitsluiting bekopen. Waarmee Steven Kruijswijk een tweede belangrijke pion verliest in deze cruciale fase van de Tour de France.