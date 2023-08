Tegen wie kunnen Feyenoord en PSV loten voor de Champions League?

Feyenoord plaatste zich als landskampioen rechtstreeks, terwijl PSV zich via de voorrondes ten koste van Sturm Graz en Rangers FC heeft geplaatst. Feyenoord is geplaatst in pot 1, waardoor de Rotterdammers ploegen als Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain en FC Barcelona mislopen.

PSV is geplaatst in pot 3, waardoor de Eindhovense ploeg onder andere AC Milan, Lazio en Shakhtar Donetsk niet kunnen loten.

Potindeling