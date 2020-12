PSV groepswinnaar na simpele zege op Omonia Nicosia

In eigen huis werd het tegen Omonia Nicosia 4-0 voor de Eindhovenaren. Joël Piroe scoorde twee keer in blessuretijd. Doneyll Malen en Denzel Dumfries tekenden voor de andere twee treffers. Jordi Gómez miste in de 70e minuut nog een strafschop voor de bezoekers.

PSV kreeg na de eenvoudige zege op de huidige nummer 6 van Cyprus goed nieuws uit Griekenland, waar PAOK gelijkspeelde tegen Granada (0-0). Daardoor overwinteren niet de Spanjaarden maar PSV als groepswinnaar in de Europa League.

De huidige nummer 3 van de eredivisie ontloopt nu tijdens de loting voor de zestiende finales de andere poulewinnaars van de Europa League. PSV stuit ook niet direct op de beste nummers 3 van de groepsfase van de Champions League.

Richard Ledezma van PSV moet geblesseerd van het veld. Ⓒ ANP

Zo beleefde PSV een heerlijke avond, al verliep niet alles naar wens. Richard Ledezma moest zich al na 18 minuten laten vervangen, met op het oog een vervelende blessure.

Dumfries: groepszege verdiend

Dumfries was een tevreden aanvoerder na de winst van PSV. „Zelf met 4-0 winnen en dan horen dat Granada punten heeft laten liggen in Griekenland. En dus zijn we groepswinnaar.”

„Ik denk dat we het ook wel hebben verdiend om de poule te winnen”, zei Dumfries voor de camera van FOX Sports. „We hebben goede Europese wedstrijden gespeeld. Ik denk dat we best tevreden mogen zijn.”

Dumfries droeg met een treffer bij aan de zege. Hij benutte een strafschop, die hij zelf had versierd. Malen en Eran Zahavi misten dit seizoen al vanaf 11 meter. „Ik stond al hoog op het lijstje”, lachte Dumfries. „Misschien stijg ik nu nog een beetje.”