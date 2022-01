Protesten Tunesië afgewezen: CAF komt niet aan te vroeg afgefloten wedstrijd

Scheidsrechter Janny Sikazwe floot aanvankelijk bijna vijf minuten te vroeg af. Nadat hij op deze blunder werd gewezen floot de Zambiaan niet veel later 13 tellen voor het verstrijken van de officiële speeltijd af. Dit terwijl er genoeg reden was om tijd bij te trekken. Sikazwe was dit keer moeilijker over te halen. Pas nadat iedereen al lang binnenzat, werd er besloten om het restant alsnog uit te spelen. De spelers van Tunesië vonden het echter mosterd na de maaltijd en kwamen het veld niet meer op.

Een official van de Tunesische voetbalbond FTF gaf donderdag aan dat de bond „alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt doet om de rechten van de nationale ploeg te verdedigen. We zijn geen kinderen.” De details over wat er precies in het aangetekende protest stond, zijn niet bekend gemaakt.

Een vertegenwoordiger van de scheidsrechters bij het CAF heeft inmiddels Sikazwe zijn bizarre optreden verklaard. „Hij heeft een zonnesteek opgelopen wat zijn beslissingen tijdens de wedstrijd heeft beïnvloed. Na afloop is hij ook naar het ziekenhuis gebracht.”

Tunesië heeft ondanks de nederlaag nog alle kansen om zich te plaatsen voor de achtste finales. Dan moeten er wel punten gepakt worden in de resterende groepswedstrijden tegen Mauritanië (zondag) en Gambia (donderdag).