PSV-spelers Rosario, Gakpo en Delanghe besmet met corona

Het vijftal is direct in quarantaine gegaan en ontbreekt voor het Europa Leagueduel met Granada donderdagavond in Eindhoven. Over 72 uur zal hun situatie opnieuw worden bekeken.

Jordan Teze en Eran Zahavi zijn niet meer in quarantaine en hebben de training hervat. Hun inzetbaarheid is echter twijfelachtig.

Willem II

Als gevolg van twee positieve testuitslagen na de coronatests van vorige week, zijn afgelopen maandag spelers, stafleden en medewerkers van Willem II uit voorzorg nogmaals getest. Uit deze testronde is gebleken dat één speler positief is getest op het virus.

De speler in kwestie heeft geen klachten, maar is volgens protocol direct in thuisquarantaine gegaan. Zijn situatie wordt in de gaten gehouden. Deze stappen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de KNVB om de faciliteiten van Willem II zo veilig mogelijk te houden.

Donderdag volgt de volgende testronde voor spelers, stafleden en medewerkers.