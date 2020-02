Eerste zege veldrijdster Betsema na dopingschorsing

Twee ronden voor het einde liet ze haar landgenote Annemarie Worst, met wie ze lang op kop reed, definitief achter. Wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado ontbrak. Zij geniet al van een vakantie.

Voor Betsema was het haar eerste zege na een dopingschorsing. De veldrijdster van Texel werd vorig jaar tot twee keer toe betrapt op het gebruik van anabole steroïden. Omdat ze kon aantonen dat deze door een vervuild voedingssupplement in haar lichaam waren gekomen bleef de straf van de internationale wielrenunie UCI beperkt tot een schorsing van een half jaar. Betsema keerde in januari terug in het veld.

Worst finishte als tweede. Op ruime afstand werd de Belgische Sanne Cant derde. De Nederlandse Manon Bakker passeerde als vijfde de finish.