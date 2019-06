Gewisselde Groenen: ’Ik vond eigenlijk dat ik best oké speelde’

„Ik hou er niet van om gewisseld te worden. Al zal denk ik niemand na 60 minuten zeggen: kom maar met die wissel, ik ga er wel uit. Ik snapte ook heus wel dat er iets moest gebeuren. Ik had er alleen moeite mee dat ik het was die eruit moest”, zegt Groenen twee dagen na de zwaarbevochten zege op Nieuw-Zeeland (1-0).

„Ik vond eigenlijk dat ik best oké speelde. Daarom heb ik de wedstrijd later helemaal teruggekeken, omdat ik dacht: misschien ben ik wel iets te lief voor mezelf. Ik ben ook de laatste die zegt dat ik geen fouten maakte. Ik had zowel voor als na rust twee keer onnodig balverlies, één keer teveel vind ik zelf. Maar er zijn niet veel spelers die iedere bal goed aanleveren, toch? Er was vaak heel veel ruimte om mij aan te spelen. Vaak kwam de bal dan net niet of te laat.”

Groenen moest een kwartier voor tijd plaatsmaken voor Jill Roord, die in blessuretijd de winnende treffer maakte. Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse, de andere middenvelders, mochten wel blijven staan van bondscoach Sarina Wiegman. En dat zat Groenen niet lekker. „Ik heb geen acht geslaagde steekballen gegeven, maar al met al was ik niet totaal ontevreden over mijn wedstrijd. Sarina is een dag later naar me toe gekomen om uitleg te geven. Er moest iets gebeuren, want we wilden winnen en er moest dus gescoord worden. Ze had bepaalde redenen waarom ze anderen liet staan. Dat moet ik accepteren.”