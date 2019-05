Wüst vlaggendraagster bij sluiting Spelen

De 31-jarige Brabantse won in Pyeongchang voor de vierde Spelen in successie een gouden medaille. Dat deed Wüst op de 1500 meter. Op de drie kilometer en ploegachtervolging ging ze met het zilver aan de haal. Wüst gaf eerder al aan haar laatste Spelen te hebben afgewerkt.

In totaal pakte Wüst elf olympische medailles. “Het is een eer,” aldus Wüst. ‘Voor mij persoonlijk een bijzonder einde van weer een bijzonder Olympisch toernooi. Ik ben nu vier keer geweest en alle Olympische toernooien zijn bijzonder. Ook nu weer. Ik heb de doelen die ik had gesteld bereikt. Voor de vierde keer een gouden plak. Ik ben echt blij met mijn prestaties en vind het bijzonder dat ik morgen deze geweldige Nederlandse ploeg mag voorgaan.”