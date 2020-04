Ajax feliciteert Nouri: ’We denken aan je, juist in deze tijd

Natuurlijk besteedt Ajax aandacht aan de verjaardag van het talent, wiens carrière in de knop werd gebroken. „,Van harte Abdelhak. We denken aan je, juist in deze tijd waarin we extra lief voor elkaar moeten zijn.” Vanzelfsprekend wordt #StayStrongAppie gebruikt.

Ook de KNVB staat stil bij het heugelijke feit en wenst Nouri een fijne dag. De berichten worden massaal gedeeld en geliket, of er wordt op gereageerd. Onder anderen door Nigel de Jong, Mitchell Dijks, Ryan Babel, Joël Veltman, Lasse Schöne, Lisandro Martinez, Kelly Zeeman, Merel van Dongen, Naci Unuvar, Nicolas Tagliafico, Edson Alvarez, John Heitinga, Benjamin van Leer, Justin Kluivert, Riechedly Bazoer, Matthijs de Ligt en de eveneens jarige André Onana.

Natuurlijk stuurden ook oud-teamgenoten en vrienden Frenkie de Jong en Donny van de Beek digitale felicitaties de wereld in. Beiden waren vorige week nog aanwezig bij een speciale uitzending van De Wereld Draait Door, die volledig in het teken stond van Nouri.

„Het gaat goed met Appie”, vertelde broer Abderrahim tijdens de uitzending. „Ja, wat is goed? Hij is wakker, hij slaapt, hij eet, hij boert, maar het is niet zo dat hij zijn bed uitkomt„Op goede momenten is er een vorm van communicatie, dan beweegt hij met zijn wenkbrauwen. Dat kan hij alleen niet lang volhouden, dat lijkt topsport voor hem te zijn.”