Malen ondergaat MRI-scan

Het moment vond plaats zo’n tien minuten na rust, waarbij de spits van PSV over de benen van Leroy Fer heen sprong en totaal verkeerd landde. Het zag er zeer zorgwekkend uit. De international overstrekte zijn linkerbeen en direct leek flinke knieschade aan de orde.

Malen werd gewisseld, wandelde nog wel naar de kleedkamer en kort na afloop was zijn knie volgens betrokkenen (na een ijsbad) nog niet dik. Maar in dergelijke gevallen kan en zal niemand te vroeg juichen. Het is voor de aanvaller slechts te hopen dat de schade meevalt.

Hoe ernstig de blessure van de aanvaller is moet nog blijken. Eerder dit seizoen miste PSV Malen al een tijd wegens een enkelblessure.

Voor bondscoach Ronald Koeman zou het mogelijk het tweede slechte nieuws van de dag kunnen zijn. Koeman zag eerder op de zondag ook al Memphis Depay uitvallen wegens een zware blessure. Het EK is voor de aanvoerder van Lyon mogelijk in gevaar.