Berustend lachje bij Verstappen: ’Mercedes gewoon veel te snel’

„Mijn ronde was best goed, maar Mercedes is gewoon veel te snel”, stelde Verstappen na afloop, met een berustend lachje, dat ondanks het mondkapje duidelijk te zien en te horen was.

De Nederlander oogde ondanks het verschil opgewekt. Hij wist ook dat een derde plek het hoogst haalbare was. „Ik heb mijn best gedaan en dat heeft me op P3 gebracht.”

Vooruitblikkend op zondag moest de Nederland een beetje lachen. „Ja, in de race is het altijd anders en zitten we er vaak wat dichter bij. Maar ik ga zeker niet zeggen dat ik met de Mercedessen kan vechten, normaliter wordt dat lastig. Maar ach, je hebt altijd een kans.”

Lewis Hamilton

Hamilton was in zijn nopjes met zijn pole position, die bovendien tot stand kwam door middel van een nieuw baanrecord. „Dit gaat nooit vervelen”, concludeerde de Brit, die zijn recordaantal poles opkrikte naar 91.

Toch was het niet gemakkelijk geweest, zo concludeerde Hamilton. „Met de wind hier is het alsof je aan het jongleren bent op een bewegende plaat, die bovendien op hoge snelheid rond raast. In een kwalificatie draait het vooral om het opbouwen van je zelfvertrouwen. Na mijn spin in Q2, toen ik toch al langzamer was dan Valtteri Bottas, moest ik paar keer diep ademhalen om mijn focus weer te vinden. Gelukkig ging het in Q3 vervolgens beter.”