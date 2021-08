Keuken Kampioen Divisie: Telstar zit titelkandidaat FC Emmen meteen dwars

Voetbal

Ajax met Pasveer, Berghuis en wellicht ook Álvarez tegen PSV

Trainer Erik ten Hag van Ajax wilde desgevraagd wel een paar namen prijsgeven van spelers die zaterdag zullen aantreden in zijn basisteam in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. „Het klopt dat Remko Pasveer bij ons in het doel staat en dat Steven Berghuis ook gaat spelen”, zei hij over be...