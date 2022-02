Mitchell van der Gaag volop in beeld als nieuwe trainer FC Basel

FC Basel is eind vorig jaar overgenomen door oud-voetballer Degen en die wil op sleutelposities eigen mensen neerzetten. Degen is een voormalig Zwitsers international en heeft een Zwitserse vader en Nederlandse moeder. Degen is oud-speler van FC Basel en kwam ook uit voor onder andere Borussia Mönchengladbach en Young Boys.

FC Basel staat momenteel derde in de Zwitserse competitie. De club heeft dertien punten minder dan koploper FC Zürich.