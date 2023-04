Graham Potter de laan uitgestuurd bij Chelsea

De 47-jarige Potter was pas sinds september vorig jaar werkzaam voor Chelsea, dat op de elfde plek staat in de competitie. De Engelsman volgde toen de ontslagen Thomas Tuchel op. De Duitser Tuchel tekende onlangs een contract bij Bayern München.

„Namens iedereen bij de club willen we Graham oprecht bedanken voor zijn bijdrage aan Chelsea. We hebben het grootste respect voor Graham als coach en als persoon. Hij heeft zich altijd professioneel en integer gedragen en we zijn allemaal teleurgesteld in deze uitkomst”, zeiden eigenaren Todd Boehly en Behdad Eghbali namens de club.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Samen met onze ongelooflijke fans zullen we allemaal achter de nieuwe trainer en het team gaan staan terwijl we ons concentreren op de rest van het seizoen. We hebben nog tien Premier League-wedstrijden te gaan en een Champions League-kwartfinale voor de boeg.”

Clash met Real

Chelsea neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Real Madrid. De Londense club won het toernooi in 2021 nog.

Bruno Saltor neemt de taken van Potter voorlopig over. De 42-jarige Spanjaard was assistent. Dinsdag neemt hij voor het eerst plaats op de bank als Chelsea het thuis opneemt tegen Liverpool.

Bekijk ook: Pijnlijke nederlaag voor Ten Hag en Manchester United in Premier League

Eerder op de dag werd bij Leicester City al Brendan Rodgers ontslagen. Met Rodgers en Potter staat het totaal van ontslagen trainers dit seizoen in de Premier League nu op twaalf, een record.