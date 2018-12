Klokkenluider: 'Schorsing Rusland niet opheffen'

Het IOC staat voor ,,het belangrijkste moment in zijn geschiedenis'', aldus de klokkenluider die ondergedoken zit in de Verenigde Staten. ,,Het IOC moet tonen dat het standvastig is in de strijd tegen doping.''

,,Russische functionarissen verwerpen alle aanklachten, zeggen dat ik een leugenaar ben, hebben alle klokkenluiders vernederd, hebben valse informatie in rechtbanken gegeven, en als de vlag mag komen, zal dat de slechtste beslissing zijn'', aldus Rodtsjenkov.

Vertrouwen in een goede beslissing heeft hij niet. ,,Mensen begrijpen wat het IOC aan het doen is; het gevecht tegen doping falsificeren. Het zal alle eerdere vooruitgang tenietdoen en het is een klap in het gezicht van alle commissies, alle conclusies en van McLaren.'' Richard McLaren stelde in opdracht het wereldantidopingbureau WADA een rapport op over het staatsgestuurde dopingsysteem in Rusland.

De internationale sportbonden krijgen er van Rodtsjenkov van langs. ,,Internationale sportfederaties zijn het grootste probleem bij dopingcontrole. Ik ben er zeker van dat ze tientallen positieve atleten onder de pet houden of niet ontdekken.'' Dopingcontrole zou bij ze weggehaald moeten worden en worden overgedragen het WADA en absoluut onafhankelijk moeten zijn. ,,Over het algemeen zijn veel landen en nationale antidopingsorganisaties helemaal niet geïnteresseerd in het pakken van vooraanstaande atleten in hun land.''