Italiaanse voetbalclubs mogen in mei weer gaan trainen

Vanaf 18 mei kunnen de reguliere groepstrainingen weer starten, vertelde de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondag. Het is de bedoeling dat begin juni de voetbalcompetities in Italië hervat worden.

In de Serie A werd op 9 maart voor het laatst gespeeld. Italië belandde daarna vanwege het coronavirus in een lockdown. Met nu 26.644 bevestigde doden behoort Italië tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het besmettelijke longvirus. Conte vertelde zondagavond dat de lockdown stapsgewijs wordt opgeheven.

„We bekijken of de omstandigheden zo zijn, dat we het seizoen kunnen afmaken”, zei Conte. „Gezondheid en veiligheid staan daarbij voorop. We houden van sport, maar we willen niet dat onze idolen ziek worden.” De nationale voetbalbond besloot afgelopen week om de einddatum van het seizoen officieel te verschuiven van 30 juni naar 2 augustus.