Premier League: Pröpper en Aké strijden tegen degradatie

Een van de verrassingen van het seizoen is Leicester City. De club staat op een knappe derde plaats, achter Liverpool en Manchester City. The Foxes gaan op bezoek bij Watford, dat net boven de degradatiestreep bivakkeert. Bij Watford staat Daryl Janmaat onder contract, maar de rechtsback zal niet in actie komen wegens een blessure.

In de namiddag is het de beurt aan Brighton. De club van Davy Pröpper staat op een vijftiende plaats, maar het verschil tussen de veilige haven en de degradatiezone is minimaal. Brighton begint zijn herstart van de Premier League tegen Arsenal, die er al een wedstrijd op heeft zitten (3-0 nederlaag tegen Manchester City).

De Premier League-dag wordt afgesloten met een Oranje-onderonsje tussen Nathan Aké aan de ene kant en Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald aan de andere zijde. Aké moet met Bournemouth serieus aan de bak. Hij staat met zijn club onder de degradatiestreep. Van Aanholt en Riedewald hoeven zich wat dat betreft geen zorgen te maken. Crystal Palace staat twaalf punten boven de gevarenzone, maar maken ook weinig aanspraak meer op Europees voetbal.

Programma & uitslagen

13.30 uur: Watford - Leicester

16.00 uur: Brighton - Arsenal

18.30 uur: West Ham - Wolverhampton

20.45 uur: Bournemouth - Crystal Palace

Speelronde 30 ging vrijdag al van start met een clash tussen Norwich en Southampton. Hekkensluiter Norwich, waar Tim Krul zijn brood verdiend, verloor in eigen huis met 0-3 van The Saints.

Later op de avond kreeg Tottenham-manager José Mourinho zijn oude werkgever Manchester United op bezoek. Steven Bergwijn schoot Spurs op voorsprong, maar uiteindelijk kwam United tien minuten voor tijd - vanaf de penaltystip - langszij.

