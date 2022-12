Liverpool-assistent Lijnders ziet ’nieuwe start’ na WK

Lijnders, de assistent van manager Jürgen Klopp, keek een dag voor het duel met Manchester City in de League Cup van donderdag terug op de rustperiode. Een pauze die plaatsvond in een normaliter drukke periode in het Engelse voetbal. „Niet alleen de spelers konden zich opfrissen tijdens de onderbreking, maar iedereen kreeg wat vrije tijd”, aldus Lijnders.

„Het gaf ons ook tijd om onze spelprincipes op te frissen. Tijdens het seizoen hebben we geen tijd om te trainen, dan heb je drie dagen tussen wedstrijden en de spelers moeten herstellen. We zijn op trainingskamp naar Dubai geweest en daar konden we onze ideeën opfrissen en we konden echt trainen. We zien dit als een nieuwe start. De jongens zijn gretig en gepassioneerd en willen dit laten zien op het veld.”

Liverpool kende een matige eerste helft van het seizoen. De nummer 2 van vorig seizoen staat op de zesde plaats met 22 punten, 15 punten achter koploper Arsenal. De ploeg wist slechts zes van de veertien competitiewedstrijden te winnen. Manchester City, de regerend kampioen, staat op de tweede plaats met 32 punten.

Guardiola

Trainer Pep Guardiola van City, de tegenstander van donderdag, sprak een dag voor de wedstrijd tegen Liverpool vooral over het verschil tussen de WK-gangers en de thuisblijvers. „De spelers die op het WK waren zijn in een betere conditie dan de spelers die hier waren. Sergio (Gómez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) en Cole (Palmer) missen een beetje ritme in vergelijking met Rodri of Manuel Akanji”, aldus Guardiola.

„Iedere speler heeft een andere coach gehad, een ander toernooi. We hebben een belangrijke wedstrijd morgen en dan volgende week voor de competitie tegen Leeds United. Het schema in januari is veeleisend, dus ik wil de spelers zo snel mogelijk terug.”