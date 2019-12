Snelle zege Van der Voort op WK darts

Van der Voort kende in Alexandra Palace een prima start. Door telkens op overtuigende wijze zijn eigen beurt te behouden, hengelde hij de eerste set via 3-2 in legs binnen. Met zijn gemiddelde van rond de 94 was voor een partij in de eerste ronde niets mis.

Snelle partij

In het vervolg bleef Fast Finnie, die zijn tegenstander overigens ook razendsnel zag gooien, de bovenliggende partij. In de tweede set moest hij nog wel diep gaan, maar bracht dubbel negen in de beslissende leg verlichting en ging ook dat bedrijf via 3-2 naar de Nederlander. De derde set en daarmee de overwinning trok Van der Voort uiteindelijk simpel met 3-0 in legs naar zich toe. Het eindgemiddelde kwam mede dankzij vier 180’ers en een finishpercentage van 45 procent uit op 95,79.

Van der Voort beleeft zeker niet zijn beste jaar, maar behaalde eind oktober nog wel de kwartfinales bij het EK darts. Daarin verloor hij van Gerwyn Price. Dat succesje op een televisietoernooi gaf hem weer het nodige vertrouwen richting het wereldkampioenschap. Hij speelde vorig jaar mede vanwege aanhoudende rugklachten nog met de gedachte om te stoppen met darts. Na een goed gesprek met zijn goede vriend Michael van Gerwen zette hij de knop om en besloot nog zeker vijf jaar door te gaan. Met de overwinning in de eerste ronde van het WK in Londen is weer een volgende stap in de goede richting gezet.

Vincent van der Voort keert donderdagavond terug in Alexandra Palace voor de ontmoeting met Dave Chisnall. Ⓒ PDC

Kwartfinales op WK

Van der Voort keert donderdagavond terug in Alexandra Palace. Dan moet hij zien af te rekenen met Dave Chisnall, de nummer tien van de wereld. Zelf staat de UK Open-finalist van 2007 net buiten de top-32 (33e). Van der Voort zal richting de ontmoeting met Chisnall met veel plezier terugdenken aan het WK van twee jaar geleden toen hij de Brit in de eerste ronde versloeg. Vorig jaar bleek voor Van der Voort de derde ronde, waarin hij met 3-4 in sets verloor van Chris Dobey, het eindstation.

De beste prestatie van Van der Voort op een WK is in achttien voorgaande deelnames het bereiken de kwartfnales. Daarin stond hij twee keer. Bij de editie van 2011 verloor hij van latere kampioen Adrian Lewis en in 2015 ging hij ten onder tegen zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor.

Maandag 16 december

Steve Lennon - Callan Rydz (eerste ronde) 2-3

William O’Connor - Marko Kantele (eerste ronde) 3-0

Vincent van der Voort - Keane Barry (eerste ronde) 3-0

Gary Anderson - Brendan Dolan (tweede ronde) 3-0

Dinsdag 17 december (13:30 uur)

Ryan Searle - Robbie King (eerste ronde)

Cristo Reyes - Lourence Ilagan (eerste ronde)

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem (eerste ronde)

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher (tweede ronde)

Dinsdag 17 december (20:00 uur)

Ritchie Edhouse - Boris Koltsov (eerste ronde)

Jose De Sousa - Damon Heta (eerste ronde)

Ted Evetts - Fallon Sherrock (eerste ronde)

Jeffrey de Zwaan - Darin Young (tweede ronde)

