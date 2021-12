Primeur: Freiburg scoort zes (!) keer in één helft tegen Gladbach

Alle doelpunten vielen in de eerste helft. In mei 2019 lukte het voor het laatst een club in de Bundesliga zes keer te scoren in één helft, dat gebeurde toen bij Bayer Leverkusen tegen Eintracht Frankfurt (6-1).

Freiburg had nog nooit met zes doelpunten verschil gewonnen op het hoogste niveau in Duitsland. Wel boekte de club in 1991 in de tweede Bundesliga een zege van 6-0.

Zes verschillende doelpuntenmakers

De zes treffers, gemaakt tussen de 2e en 37e minuut, werden gemaakt door zes verschillende spelers: Maximilian Eggestein, Kevin Schade, Philipp Lienhart, Nicolas Höfler, Lucas Höler en Nico Schlotterbeck.

Freiburg kon na drie achtereenvolgende nederlagen in de competitie wel weer een succesje gebruiken. De club steeg naar de vierde plaats. Koploper Bayern München heeft 9 punten meer. Borussia Mönchengladbach is dertiende.

