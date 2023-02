Als laatst gestarte Soudal-Quick Step één tel sneller in ploegentijdrit Ploeg Remco Evenepoel bezorgt Marijn van den Berg in extremis kater van jewelste

Door onze Telesportredactie

Marijn van de Berg in actie met zijn teamgenoten. Ⓒ ANP/HH

EF Education-Easypost leek dinsdag de ploegentijdrit in de UAE Tour te gaan winnen, maar op de valreep werd de tot dan toe snelste tijd van de Amerikaanse formatie met één luttele seconde verbeterd door het Soudal-Quick Step van Remco Evenepoel. Het was voor de Belgische ploeg de tweede overwinning op een rij na de sprintzege van Tim Merlier in de openingsrit.