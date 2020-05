Karim Rekik moet rentree nog even uitstellen

De Nederlandse verdediger is na een knieblessure weliswaar weer in training, maar het duel met de nummer 3 van de Bundesliga komt te vroeg. Ook de Duitse international Niklas Stark is nog niet fit genoeg.

Zonder Rekik en Stark begon Hertha BSC onder leiding van de nieuwe trainer Bruno Labbadia bijzonder sterk aan de hervatting van het seizoen. De ploeg uit Berlijn, die dit seizoen al drie keer van trainer wisselde, won eerst met overtuigende cijfers bij TSG Hoffenheim (0-3) en was vrijdag met 4-0 te sterk voor stadgenoot 1. FC Union Berlin.

„We blijven met beide benen op de grond staan”, zei Labbadia, wiens ploeg nu op de elfde plek staat. Over degradatie hoeft Hertha zich geen zorgen meer te maken, nu ligt ineens Europees voetbal binnen bereik. „We moeten hard blijven werken en punten blijven pakken. Ons eerste doel is en blijft de afstand met de onderste regionen vergroten.”