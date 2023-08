Oud-doelman Jan Jongbloed (82) overleden na langdurige ziekte

Jongbloed was al geruime tijd ziek. De doelman speelde 686 wedstrijden op het hoogste niveau en is op Pim Doesburg na (687 duels) de voetballer met de meest gespeelde Eredivisiewedstrijden. Ook was Jongbloed de oudste speler ooit in een Eredivisiewedstrijd. Op 8 september 1985 stond hij op 44-jarige leeftijd nog een keer onder de lat bij Go Ahead Eagles. Jongbloed was als meevoetballende keeper in een tijdperk dat doelmannen terugspeelballen nog mochten oprapen zijn tijd ver vooruit. Als vliegende keep, die ver uit zijn doel durfde te komen viel hij in de smaak bij Johan Cruijff.

Na zijn actieve carrière was de Amsterdammer assistent-trainer van Go Ahead Eagles en Vitesse. Jongbloed kende veel tragiek in zijn leven. Zo moest hij zijn actieve carrière beëindigen vanwege een hartinfarct tijdens een competitieduel van Go Ahead Eagles met Haarlem. Een groot drama, dat heel Nederland schokte, was het overlijden van zijn zoon Eric-Jan, die in 1984 om het leven kwam, toen hij als doelman tijdens de wedstrijd Rood-Wit Amsterdam-DWS getroffen werd door de bliksem.

Jongbloed is de vijfde speler van het legendarische Nederlands elftal dat de WK-finale in 1974 verloor van West-Duitsland die is overleden. Johan Cruijff, Wim Suurbier, Rob Rensenbrink en Wim Jansen gingen hem de afgelopen jaren voor. Die laatste drie waren ook van de partij bij de WK-finale van 1978 in Buenos Aires, waarin Oranje na verlenging het onderspit dolf tegen het gastland Argentinië (3-1).

Jan Jongbloed moet de 2-1 slikken tijdens de WK-finale van 1974 Ⓒ ANP/HH

Door het overlijden van Jongbloed zijn alle drie de doelmannen uit de Nederlandse WK-selectie van 1978 ons in korte tijd ontvallen. Vorig jaar overleed Piet Schrijvers en drie jaar geleden Pim Doesburg

